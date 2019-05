Tàu thủy chết máy va chạm vào gầm cầu An Thái

Vụ va chạm đã gây ra một số thiệt hại và đặc biệt là việc lưu thông trên mặt cầu gặp khó khăn do ùn tắc cục bộ.



Tàu thủy biển kiểm soát QN 6626 của Công ty Cổ phần tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long (trên tàu không có hàng) do thuyền phó Lê Văn Nhân, sinh năm 1968, trú tại xã Phú Thành, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển theo hướng hạ lưu (Hải Phòng) đi thượng lưu (Phà Mây, Hải Dương). Khi lưu thông dưới cầu An Thái, tàu bị chết máy, mất lái dẫn đến va chạm mạnh vào thành cầu.

Hậu quả sau cú va chạm mạnh cầu An Thái bị hư hỏng.

Cú tông khiến tàu bị mắc kẹt và làm vỡ đầu dầm tại gối kê nhịp 5 của cầu (khoang thông thuyền chính); vỡ đầu dầm chữ I bê tông cốt thép dự ứng lực 24m; vỡ phần bê tông lan can giữa nhịp 5 và vỡ bê tông trụ T4 và hư hỏng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa đánh dấu khoang thông thuyền (1 biển báo và 3 đèn báo hiệu năng lượng mặt trời); hư hỏng đường cáp quang chạy dưới gầm cầu phía hạ lưu cầu An Thái (km13+200, quốc lộ 17B; km19+500 sông Kinh Môn).

Vụ va chạm khiến giao thông trên mặt cầu bị ùn tắc cục bộ. (Ảnh: KT)

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã phối hợp với UBND huyện Kinh Môn và các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết phân luồng cả đường thủy và đường bộ. Đến gần 16h cùng ngày, lực lương chức năng đã giải phóng được tàu ra khỏi vị trí mắc kẹt và đưa về vị trí an toàn. Hiện tỉnh Hải Dương giao cho Công ty TNHH BOT đường 188 phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hải Dương không để các phương tiện đường bộ đi vào phần mặt cầu nhịp số 5; tổ chức kiểm định, đánh giá khả năng chịu tải của nhịp số 5, trụ T4, T5 xong trước ngày 25/5.

“Lần trước bị nặng, lần này bị nhẹ có vỡ phần ống bên ngoài và sứt bê tông cầu. Tàu có trọng tải khoảng 100 tấn khi không có tải trọng và nước lên thì tàu nổi, thành tầu cao sẽ chạm đến cầu. Công an đường Thủy cũng yêu cầu các chủ tàu hạ bớt độ cao của tầu và có thông báo rõ ràng. Tàu thuỷ hôm nay bị chết máy dẫn đến bị trôi và va chạm với cầu. Hiện nay công an tỉnh, huyện và thanh tra giao thông đang kiểm tra và phân luồng giao thông” - ông Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành cho biết./.