Thanh sắt rơi từ chung cư cao tầng ở Hà Nội khiến 2 người bị thương

Chiều 12/4, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, vào sáng cùng ngày xảy ra vụ thanh sắt rơi từ một chung cư cao tầng khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 6h45 ngày 12/4, thanh sắt từ tầng cao của tòa nhà đang thi công của khu chung cư Golden Land (275 đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Thanh Xuân Trung) rơi xuống mái che mưa tòa nhà B bên cạnh làm mảnh kính vỡ văng trúng người 2 bác cháu đang đứng phía dưới.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý tòa nhà đã đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Đến khoảng 9h cùng ngày, đơn vị này mới thông báo cho Công an phường sở tại biết sự việc.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Xuân Trung khẩn trương đến hiện trường, xác minh và lập hồ sơ xử lý vụ việc. Công an phường Thanh Xuân Trung cũng báo cáo sự việc lên Công an quận Thanh Xuân để phối hợp giải quyết.

"Hiện sức khỏe của 2 nạn nhân đã ổn định và trở về nhà nghỉ ngơi", vị lãnh đạo Công an phường cho hay./.