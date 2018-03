Tháo dỡ công trình trái phép xuyên lõi di sản Tràng An

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 30/3, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã triển khai việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ ở thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ công trình sai phép.