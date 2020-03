Thầy giáo đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội bị phạt 10 triệu đồng

Đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân lên mạng xã hội, Đào Quốc T (là giáo viên trường THPT Hương Sơn) đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Tối 29/3, thông tin từ sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh (PA03) và Công an huyện Hương Sơn triệu tập đối tượng Đào Quốc T (Sinh ngày 18/6/1978 Quê quán xã Xuân Bằng, huyện Hương Sơn là Giáo viên Trường THPT Hương Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân lên mạng xã hội.

Ảnh đối tượng làm việc tại cơ quan chức năng (ảnh H.A)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 22h ngày 28/3, trên trang cá nhân Trong Dao đăng tải nội dung: “Búa thì trực tiếp đập răng, Liềm giống lưỡi hái đã quăng vào mồm; Củng tại cái chị Cô vi..., Nên các Bác sợ cái gì đằng sau, Đeo vào chỉ một hồi lâu, Sau vứt sọt rác ai đâu nói gì...hê hê” kèm theo hình ảnh Đại hội xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Sau khi đăng tải gần 1 tiếng đồng hồ, bài đăng đã được rất nhiều người tiếp cận bình luận và chia sẻ. Sau đó, Đ.Q.T đã đặt lại chế độ riêng tư cho bài viết trên. Thế nhưng, hành vi trên đã bị lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 25/3 Facebook Trong Dao cũng đã đăng tải thông tin:“Như vậy Hà Tĩnh đã có trường hợp thứ 2...?”.

Tại cơ quan điều tra, Đ.Q.T khai nhận: “Do nhận thức chưa đúng đắn nên tôi đã đăng tin sai trái, tôi đã nhận ra hành vi của mình làm ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức Đảng. Sau lần này, tôi sẽ rút ra bài học sâu sắc cho bản thân. Đây lần đầu tiên vi phạm, gia đình tôi vợ không có việc làm, nên tôi xin giảm nhẹ hình phạt. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa”.

Các nội dung đối tượng T đăng tải là vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Đ.Q.T với số tiền 10 triệu đồng./.