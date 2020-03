Long An thông tin về bệnh nhân thứ 117

Sở Y tế tỉnh Long An cho hay bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 117 trú tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vẫn đang được cách ly, điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, chưa về đến địa phận tỉnh Long An, đồng thời khuyến cáo người dân tránh theo tin đồn gây hoang mang.

Liên quan đến bệnh nhân covid-19 thứ 117, theo Bộ Y tế, đây là bệnh nhân nam, 30 tuổi, trú tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Từ ngày 9/3 đến ngày 19/3, người này đi du lịch ở Campuchia, lưu trú tại khách sạn Infinity, thủ đô Phnom Penh.

Ngày 16/3, bệnh nhân phát bệnh với triệu chứng sốt, ho, đau họng, kèm khó thở... Ngày 19/3, bệnh nhân di chuyển bằng xe ô tô từ thủ đô Phnom Penh về lại Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ngay khi vừa nhập cảnh, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh phát hiện người này có triệu chứng bất thường. Nghi ngờ mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã cách ly và chuyển trường hợp này đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp tục cách ly, điều trị.

Lúc nhập viện, người này vẫn sốt, ho, khó thở, hình ảnh X-quang có thâm nhiễm 2 phế trường. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 22/3 nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Theo Sở Y tế tỉnh Long An, nam bệnh nhân có thường trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, tuy nhiên đã được lực lượng chức năng phát hiện và cách ly điều trị kịp thời tại Tây Ninh, chưa về tới địa phương. Đến thời điểm này, địa phương chưa phát hiện có nguồn lây nhiễm bệnh tại khu vực vừa nêu, người dân không nên hoang mang mà tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế./.