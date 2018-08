Thời tiết hôm nay 4/8: Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ nên ngày và đêm hôm qua (03/8) ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Một số nơi có mưa rất to (lượng mưa tính đến 1 giờ ngày 04/8) như: Sìn Hồ (Lai Châu) 78mm, Tam Đường (Lai Châu) 70mm, Mường Lay (Điện Biên) 69mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 76mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 53mm, Bắc Ninh 64mm, Hà Nam 63mm.

Hiện nay (04/8), rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ nay đến ngày 05/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 05/8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai cấp 2.

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc, gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh.

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (04/8), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mautiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ 1h/03/8 đến 04h/04/8 trên khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên đã có mưa rất to, lượng mưa đo được tại trạm Can Hồ (Mường Tè): 91mm, Phìn Hồ (Sìn Hồ): 56.8, Nậm Tăm ( Sìn Hồ): 55.1mm, Mường Lói (Điện Biên) 23mm, Đoàn Kết (Mường Nhé): 16mm,

Trong 3-6 giờ tới, khả năng trên khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên tiếp tục có mưa với lượng 10- 30mm.

Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, Sìn Hồ (Lai Châu), Điện Biên, Mường Nhé (Điện Biên).

Trong 2 tiếng từ 23h/03/8 đến 01h/04/8 trên khu vực tỉnh Bắc Kạn đã có mưa rất to, lượng mưa đo được tại Đôn Phong: 45mm, Cao Sơn: 61mm, Mỹ Phương: 13.2mm, Điểm Mặc: 21mm, Ngân Sơn: 38mm. Trên khu vực tỉnh Tuyên Quang đo được tại Yên Sơn: 32mm

Trong 3-6 giờ tới, khả năng trên khu vực tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng 10- 30mm.

Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại khu vực huyệnNgân Sơn, Pắc Nậm (Bắc Kạn), Yên Sơn (Tuyên Quang).

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 4/8 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rất to; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-92%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Tây Nguyên: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC./.