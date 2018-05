Thông tin về nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk thiệt mạng tại phòng khám tư

Liên quan vụ Nữ hiệu trưởng thiệt mạng trong lúc truyền dịch, đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có báo cáo nhanh về trường hợp thiệt mạng của bà H’Nghin Niê (SN 1964, trú buôn Tring 1, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) tại phòng khám tư nhân.

Phòng khám tư nhân của bác sĩ An

Theo báo cáo, ngày 28/4, bà H’Nghin đến phòng khám chuyên khoa Nội – Nhi của bác sĩ Nguyễn Văn An – Niê Ngọc Lan (Phòng khám bác sĩ An – Lan) tại số 18/5 Nơ Trang Long (tổ dân phố 7, phường An Lạc) với triệu chứng đau vùng thượng vị.

Tại phòng khám, bác sĩ Ngọc Lan siêu âm và chẩn đoán viêm dạ dày, có kê đơn thuốc cho bà H’Nghin.

Đến 23h ngày 28/4, người nhà đưa bà H’Nghin quay lại phòng khám bác sĩ An – Lan với tình trạng mệt mỏi, suy yếu, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ra mồ hôi.

Tại đây, bác sĩ An thấy bệnh nhân không sốt, tay chân lạnh, huyết áp 130/70mg, đau bụng, ăn uống kém. Do đó, bác sĩ An truyền Dextro và tiêm 5 ống Glucose 30%, khoảng 10-15 phút sau bệnh nhân khỏe, không còn mệt.

Đến 5h30 sáng 29/4, bệnh nhân được rút dịch truyền. Sau khi rút dịch ra, bà H’Nghin vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường.

Ít phút sau đó, bệnh nhân xuất hiện khó thở, có bọt mép ở miệng, co giật nhẹ. Lúc này, bác sĩ xử lý bằng cách ép tim ngoài lồng ngực và tiêm 2 ống Adrenalin cách nhau 5 phút, đồng thời chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Sau khi đến cấp cứu tại bệnh viện thị xã Buôn Hồ, bệnh nhân nhập khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở hoàn toàn, đồng tử hai bên giãn, phản xạ ánh sáng âm tính và đã chết trước đó.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ có mặt kiểm tra hiện trường giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc và đình chỉ hoạt động của phòng khám bác sĩ An – Lan theo quy định.

Được biết, bà H’Nghin là Hiệu trưởng của trường mẫu giáo Hoa Cúc tại xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk)./.

Bộ Y tế "tuýt còi" hàng loạt sai phạm của phòng khám tư nhân VOV.VN - Bộ Y tế vừa đưa ra chỉ thị số 04/CT-BYT về việc tăng cường quản lý các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong tại phòng khám tư ở Quảng Trị VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Bộ Y tế về vụ việc, đồng thời xác định và làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hà.