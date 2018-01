Thu gom nửa tấn đạn tại hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh

Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cho biết: “Vụ nổ xảy ra vào khoảng 4h20 sáng tại 1 nhà dân thu mua phế liệu". Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu được hơn 500kg đạn trong bán kính hơn 500m tính từ hiện trường vụ nổ. Các chiến sĩ công an thu dọn vỏ đạn vương khắp nơi. Nhiều đầu đạn súng trường được thu gom Theo người dân địa phương cho biết, vụ nổ xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, làm sập 5 ngôi nhà kế bên vùi lấp nhiều nạn nhân. Chủ cơ sở phế liệu được xác định là ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1964), người trong thôn. Hiện cơ quan công an đã triệu tập ông Tiến cùng vợ lên để làm việc, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Những đầu đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ. Hiện cơ quan chức năng gồm quân sự, công an đang khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc và xử lý hình sự.

