Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Lê Hải An tử vong do ngã từ tầng cao

Theo nguồn tin của VOV, sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đã tử vong do ngã từ tầng cao xuống.

Nguồn tin cho biết, ông An ngã từ tầng 8 của một tòa nhà tại trụ sở Bộ GD-ĐT. Khu vực này đã bị phong tỏa và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức thông báo: ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do tai nạn, ông An đã từ trần vào lúc 7h10 ngày 17/10/2019 (tức ngày 19/9 năm Kỷ Hợi).

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Lê Hải An sẽ được thông báo sau.

Xe cứu thương tới Bộ GD-ĐT sau khi có thông tin Thứ trưởng Lê Hải An tử vong.

Thứ trưởng Lê Hải An có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính.

Ông Lê Hải An được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phân công phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; báo chí, truyền thông giáo dục; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; dân quân tự vệ của cơ quan Bộ; Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Phụ trách các Đề án, Dự án, Chương trình: Dự án Đào tạo kỹ sư chất lượng cao; Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học; Dự án Nâng cấp Trường đại học cần Thơ; Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.../.