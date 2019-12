Thủ tướng gửi lời chia buồn gia đình các nạn nhân vụ TNGT ở Phú Yên

Chiều 1/12, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và tỉnh Phú Yên đã đến huyện Đông Hòa thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tối 30/12.



Tại gia đình các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Phú Yên, huyện Đông Hòa đã thắp nén hương, gửi lời hỏi thăm và chia sẻ mất mát của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể. Ông Khuất Việt Hùng và lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã trao số tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân, mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, gia đình có người bị thương 4 triệu đồng.

Ông Khuất Việt Hùng (đứng giữa) cùng ông Phạm Đại Dương- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng đại diện các ngành và địa phương chia buồn cùng gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Bảo Linh.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan giải quyết vụ việc. Thứ nhất xin chuyển đến gia đình lời chia buồn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT. Mong gia đình vượt qua nỗi mất mát to lớn và giai đoạn khó khăn này", ông Khuất Việt Hùng nói.



Cũng trong chiều 1/12, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, trong số 3 nạn nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, có 1 người trong tình trạng nguy kịch.



Hiện, Công an huyện Đông Hòa đã khởi tố và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Duy Đô (32 tuổi), trú xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa - người lái chiếc xe bán tải gây ra vụ tai nạn để tiếp tục điều tra và xử lý. Bước đầu xác định, Võ Duy Đô không có giấy phép lái xe, tại thời điểm gây ra tai nạn có chỉ số nồng độ cồn là 0,74mg/l khí thở, vượt quá mức quy định.



Như VOV đã đưa tin, khoảng 19h ngày 30/11, tại Km 21+300 trên Quốc lộ 29 thuộc địa phận thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Võ Duy Đô điều khiển xe ô tô bán tải BKS 78C-085.44, tông vào xe đạp điện do cháu Lê Thị Tiến (14 tuổi) trú ở xã Hòa Hiệp Nam điều khiển cùng chiều ở phía trước. Sau đó, tông tiếp vào xe máy BKS 78M1-0830 do chị Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi) trú thị trấn Hòa Hiệp Trung điều khiển chở con gái là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (16 tuổi) và xe máy BKS 78G1-353.18, do anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi) trú thị trấn Hòa Hiệp Trung cầm lái chở vợ là Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) cùng 2 con là Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi) và Huỳnh Trịnh Băng Tâm (1 tuổi).



Vụ tai nạn làm 4 nạn nhân Lê Thị Tiến, Nguyễn Thị Bảo Linh, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên và Huỳnh Đức Nam Đồng tử vong trong đêm 30/11. Anh Huỳnh Chí Đôi cùng vợ là Trịnh Thị Kim Loan và con gái Huỳnh Trịnh Băng Tâm đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định.



Chị Loan đang trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, mạch và huyết áp rất thấp, tiên lượng xấu; anh Đôi bị gãy đốt sống cổ, gãy xương cẳng tay, cánh tay… Riêng bé Tâm chỉ bị xây xát ngoài da, vẫn đang được tiếp tục theo dõi./.