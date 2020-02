Thực hư thông tin “Công an Văn Chấn đánh dân'' phát tán trên mạng

Công an huyện Văn Chấn cho biết: Thực hiện kế hoạch tuần tra giao thông của Đội cảnh sát Giao thông, Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông gồm, Tổ trưởng Đại úy Nguyễn Đăng Ngọc, cùng các tổ viên Thiếu úy Nguyễn Thành Tiến; Thượng úy Đinh Thanh Hải và Phạm Xuân Khải đều là cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Văn Chấn, tiến hành tuần tra tại km22, tỉnh lộ 173, thuộc địa bàn thôn Nghĩa Hùng, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn.

Đến khoảng 9h35 ngày 27/2, Tổ tuần tra phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy chở theo 3 người trên xe, có người không đội mũ bảo hiểm. Tiến hành kiểm tra, xác định ông Trần Văn Hải, sinh năm 1974, ở xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn là người điều khiển xe mô tô và trong hơi có nồng độ cồn, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện. Trong quá trình lập biên bản thì nam thanh niên ngồi sau (tức Trần Văn Nam, sinh năm 1996, con trai ông Trần Văn Hải) tự ý lấy xe đi mà chưa được phép của Tổ tuần tra. Tổ công tác yêu cầu ông Hải, bố nam thanh niên trên gọi điện con mang xe quay trở lại, nhưng ông bảo không mang điện thoại.

Khoảng 5 phút sau thì nam thanh niên đi bộ quay trở lại, Tổ công tác yêu cầu nam thanh niên đưa phương tiện về làm việc thì nam thanh niên này không chấp hành. Do không hợp tác, Tổ công tác buộc phải cưỡng chế nam thanh niên này làm việc.

Lực lượng công an cưỡng chế Nam. (Ảnh từ clip trên mạng.)

Ông Trần Văn Hải, người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29Y-2707 cho biết: “Ông đi từ Trung tâm Y tế huyện về, trên xe chở theo 3 người gồm: Vợ, con trai và cháu, đến địa điểm trên thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, sau đó thông báo vi phạm là có nồng độ cồn và chở quá số người quy định, vợ không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình làm việc với Tổ tuần tra, do trời nắng con trai ông là anh Trần Văn Nam lấy xe đưa cháu về nhà mà không hỏi ý kiến, Tổ tuần tra đã yêu cầu Nam mang xe quay lại, nhưng Nam không mang mà tiếp tục đưa xe về nhà. Khoảng 5 phút sau Nam quay lại, nhưng để xe cách điểm Tổ tuần tra làm việc khoảng 100m rồi đi bộ đến. Khi Nam đến phía đường bên trái thì hai Công an mặc cảnh phục màu xanh nhanh qua đường dùng gậy vụt vào lưng, vật xuống đường, dùng gối chân huých vào ngực con ông. Sau đó tiếp tục lôi Nam sang lề đường bên phải rồi dùng tay bóp cổ hỏi xe đâu? Thấy vậy ông chạy sang ngăn và yêu cầu bỏ con ông ra".

Anh Trần Văn Nam, cũng xác nhận tự ý lấy phương tiện vi phạm đưa cháu về nhà. Khi quay lại thì có nghe thấy nói “mày tự ý lấy trộm xe” sau đó bị 3 người mặc quần áo Công an vụt gậy vào rồi vật xuống lề đường, vặn tay ra đằng sau, đè xuống đất và có người đạp vào hông bên trái; người mặc cảnh phục màu xanh dùng đầu gối huých vào bụng và ngực… sau đó mọi người xung quanh can thiệp thì các anh bỏ ra.

(Ảnh cắt từ clip trên mạng.)

Chứng kiến vụ việc và cho rằng việc cưỡng chế của Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông là không đúng với Nam, ông Hải và người nhà, bà con xung quanh đã vây lại gây áp lực với lực lượng Công an; nhiều người đã quay clip và phát trực tiếp quá trình giải quyết vụ việc lên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều, tiêu cực. Đồng thời thu hút nhiều người xung quanh đến theo dõi vụ việc, có lúc lên đến khoảng 300 người.

Đến 16h35, khi lập xong biên bản, anh Trần Văn Nam được nhập viện và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn theo nguyện vọng của gia đình thì mọi người cũng giải tán.

Trao đổi với phóng viên tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, anh Trần Văn Nam cho biết: "Hiện anh vẫn bị đau nhiều ở vùng bụng và ngực".

Trần Văn Nam điều trị tại Trung tâm y tế Văn Chấn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: “Khi có thông tin thi lãnh đạo Công an huyện đã phân công một Đội trưởng và một Phó Trưởng Công an huyện phụ trách mảng đó tham gia giải quyết. Về cơ bản đánh giá thì vụ việc không có gì phức tạp. Trong cách xử lý, tôi cho rằng bà con nhân dân còn có những nhận thức hạn chế nên dẫn đến quá trình giải quyết việc nhỏ đó kéo dài. Lãnh đạo Công an huyện tiếp tục chỉ đạo xác minh đúng sai sự việc ngày hôm đó. Các bước tiến hành tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện có vấn đề thì sẽ xem xét theo từng mức độ để rút kinh nghiệm, xử lý”./.