Tiền Giang cơ bản khống chế vụ hỏa hoạn lớn nhất từ trước đến nay

Sau hơn 2 ngày đêm “chiến đấu” với ngọn lửa, đến sáng 1/5, vụ hỏa hoạn tại nhà kho của công ty TNHH thực nghiệp Dệt Kang Na Việt Nam, đặt ở Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xảy ra vào chiều 29/4 đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ngòi lửa vẫn còn âm ỉ từ trong các đống nguyên liệu gồm bông gòn và sợi vải ở giữa nhà kho.

Sáng 1/5, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ dập tắt ngòi lửa

Vụ hỏa hoạn đã làm hơn 5.000 tấn nguyên liệu và phần lớn vật dụng, nhà kho bị cháy rụi, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 13 triệu USD.

Ngoài ra, vụ cháy còn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, nhất là lượng khói bụi và nước thải chữa cháy xả ra khổng lồ. Riêng doanh nghiệp cho các công nhân lao động tạm nghỉ một tuần.

Hiện trường kho sợi vải, bông gòn sau khi bị cháy



Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang vẫn tổ chức 4 xe chữa cháy chuyên dùng, nhiều máy bơm động lực và khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dập tắt ngòi lửa còn âm ỉ.

Công an tỉnh Tiền Giang đã trưng cầu Viện khoa học hình sự- Bộ Công an đến hỗ trợ giám định, làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.

Đống bông gòn còn lại sau khi nhà kho bị hỏa hoạn

“Vụ cháy này lớn nhất từ trước đến nay, anh em rất tích cực, không ngại khó, không ngại khổ. Có những anh em tham gia chữa cháy từ 5h chiều 29/4 đến sáng 30/4 vẫn không nghỉ. Công an tỉnh Bến Tre- Long An đã đến chi viện, hỗ trợ thêm phần nào cho anh em. Công an tỉnh vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động đến phụ doanh nghiệp thu dọn hiện trường, không để cháy trở lại vì loại bông này đang âm ỉ cháy bên trong rất khó phát hiện”, Đại tá Nguyễn Văn Tảo cho biết thêm./.

