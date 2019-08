Tiền Giang: Tai nạn trên Quốc lộ 1A, 3 người trong gia đình tử vong

Liên quan đến vụ TNGT giữa xe gắn máy và xe bồn xảy ra trên Quốc lộ 1A (tỉnh Tiền Giang), đến ngày 22/8 đã có thêm 1 người tử vong.

Đó là anh Nguyễn Văn Nam (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè), là người điều khiển xe gắn máy chở vợ là chị Trần Thị Huyền Trân (41 tuổi) và con là Nguyễn Trường An (5 tuổi). Chị Trân và bé An đã tử vong tại chỗ khi xảy ra va chạm với xe bồn. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đến thăm, chia sẻ đau thương với gia đình nạn nhân.

Ngày 22/8, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã đến gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau thương mất mát của gia đình; đồng thời hỗ trợ 15 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện Cái Bè cũng đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình có 3 người tử nạn và hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng. Cảm động trước sự mất mát to lớn của gia đình nạn nhân, Trạm Dừng chân Minh Phát tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè cũng đã hỗ trợ kinh phí lo hậu sự cho các nạn nhân.

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang tặng quà cho 2 người con của vợ chồng tử nạn.

Trước đó, khoảng 10h ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Nam điều khiển mô tô chở vợ Trần Thị Huyền Trân cùng con Nguyễn Trường An lưu thông trên Quốc lộ 1A từ hướng Trung Lương miền Tây. Khi phương tiện này đến địa bàn xã An Cư, huyện Cái Bè bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn do tài xế Dương Hoài Bảo (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm này làm chị Trân và con trai Trường An té xuống đường tử vong tại chỗ. Riêng anh Nam bị trọng thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau đó.

Gia đình anh Nguyễn Văn Nam và chị Trần Thị Huyền Trân thuộc diện hộ cận nghèo. Hai vợ chồng anh chị mất đi để lại 2 người con 19 tuổi và 16 tuổi./.