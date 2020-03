Tìm được người phụ nữ Mỹ tấn công nhân viên khi làm thủ tục cách ly

Hôm nay (30/3), bác sĩ Trương Xuân Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện 199 (Bộ Công an) xác nhận, nữ bệnh nhân quốc tịch Mỹ khi được chuyển đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) để làm thủ tục cách ly, theo dõi thì bất ngờ tấn công nhân viên y tế và bỏ trốn. Hiện, cơ quan chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tìm được nữ bệnh nhân này, thực hiện cách ly tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an).



Bệnh nhân này tên là D.R (quốc tịch Mỹ, sinh năm 1990) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 13/2 trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Khoảng 8h sáng nay, D.R đến khám tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với dấu hiệu ho, sốt mệt mỏi.

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) bằng xe cấp cứu 115 để thực hiện cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Khoảng 9h cùng ngày, bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện 199 (Bộ công an).

Trong khi làm thủ tục thực hiện cách ly, theo dõi thì người phụ nữ này đột nhiên tấn công nhân viên y tế và bỏ trốn. Bác sĩ Trương Xuân Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 199 cho biết, đến hơn 10h, lực lượng chức năng đã tìm được bệnh nhân này và thực hiện cách ly tại cơ sở y tế.



"Bệnh nhân này nhập cảnh ở Trung Quốc xong sang Đài Loan từ hôm 13/2. Khi nghe Trung Tâm y tế Sơn Trà báo trường hợp bệnh nhân này có ho, sốt và nhờ 115 chuyển đến bệnh viện 199 thì người này tấn công nhân viên y tế và bỏ chạy", bác sĩ Hùng cho hay./.



Phương Cúc/VOV - miền Trung