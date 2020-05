Tìm thấy thi thể 2 cháu bé là khách du lịch bị sóng cuốn trôi

Khoảng 15h chiều 11/5, 2 cháu bé là khách du lịch từ Hà Nội tắm biển tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) bị sóng cuốn trôi từ chiều 10/5 đã được tìm thấy.



Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo có 2 cháu bé mất tích do bị nước cuốn trôi, UBND xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã phối hợp với bộ đội Biên phòng, người dân và các lực lượng chức năng của huyện Vân Đồn tổ chức cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, do sóng lớn, gió to nên quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

(Ảnh minh họa)

Đến khoảng 5h30 phút sáng 11/5, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bé gái Nguyễn Mỹ A (SN 2007) ngay gần vị trí cháu bị đuối nước và đến hơn 15h, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bé Vũ Văn T (SN 2010) tại khu vực Cửa Đối, cách xa vị trí cháu bị mất tích khoảng 10 cây số.



Ông Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn cho biết, khu vực 2 cháu bé bị nước cuốn trôi là bãi biển thôn Thái Hòa. Đây không phải là bãi tắm được cấp phép và đã được ngành chức năng cắm biển cảnh báo.



“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo thành lập các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền khuyến cáo cho du khách và bắt buộc những nhà nghỉ ngay sát khu vực bãi tắm ký cam kết không cho du khách tắm tại những nơi không được phép. Du khách chỉ được tắm biển tại những nơi có biển báo, cắm phao ranh giới cùng các điều kiện khác để đảm bảo an toàn khi tới Quan Lạn”, ông Tiến nhấn mạnh./.