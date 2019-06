Tìm thấy thi thể 2 nam sinh lớp 12 trước ngày thi THPT quốc gia

Sáng 24/6, hàng trăm người dân, cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích học sinh thứ 3 trong vụ đuối nước tập thể trên sông Lam vào chiều 23/6 tại địa bàn xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương Nghệ An. Trước đó do thời tiết nóng bức, chiều 23/6, 3 học sinh gồm Nguyễn Gia Tiến (SN 2001), Nguyễn Quang Thông (SN 2001), Nguyễn Thế Hoàng (SN 2007, trú tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng với nhiều người dân ra sông Lam đoạn chảy qua địa bàn xã Thanh Tường để tắm mát.

Sông Lam đoạn qua địa bàn xã Thanh Tường nơi 3 học sinh không may bị đuối nước.

Đến khoảng 18h40’ cùng ngày, khi người dân đã ra về nhưng nhóm học sinh vẫn ở lại tắm. Khi mọi người phát hiện nhóm học sinh bị đuối nước vội quay lại cứu nhưng các em đã chìm.

Trong tối 23/6, thi thể em Nguyễn Gia Tiến đã được tìm thấy, đến 9h sáng ngày 24/6, thi thể em Nguyễn Quang Thông cũng được phát hiện. Hai em đang là học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân thứ 3 trong vụ đuối nước.

Nguyễn Quang Thông được biết đến là cậu học trò chăm ngoan học giỏi, theo gia đình em dự định đang ký xét tuyển vào trường quân sự theo ước mơ của mình. “Nhà chỉ có mỗi mình Thông là con trai, nó học giỏi lắm, ngoan rất nghe lời bố mẹ, không chỉ gia đình mà cả họ hàng đều hy vọng cả vào Thông, nào ngờ…” người thân của gia đình em Thông xót xa.

Ôm chặt tấm di ảnh của con trai, anh Nguyễn Quang Sửu (SN 1973, bố em Thông) chỉ biết khóc gọi tên con mình. Bên ngoài kia, người thân đang làm các thủ tục cần thiết để đưa Thông từ dòng sông Lam trở về.

Xóm nhỏ bên dòng Lam xanh hôm nay bao trùm bầu không khí tang thương, buổi sáng họ mới đưa tang cháu Gia Tiến thì nhận được thông tin đã tìm thấy thi thể của Quang Thông. Mọi người lại vội phân chia công việc giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Người cha của em Nguyễn Gia Tiến gục ngã trước nỗi đau mất mát quá lớn.

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân Nguyễn Gia Tiến khá khó khăn, chiếc bàn thờ lập vội trong căn nhà nhỏ 2 gian với tấm di ảnh của cậu học sinh khiến không ai có thể cầm nổi nước mắt. Ông Nguyễn Gia Sỹ (1968, bố Tiến) gục khóc trong nỗi đau quá lớn. Phía trong, người vợ khóc ngất bên bàn thờ của con trai.



Trước ngày thi hai bố con vẫn còn tâm sự với nhau về dự định trong tương lai, cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên Tiến vẫn chưa thể quyết định. Câu chuyện còn dang dở giữa hai bố con đã không thể tiếp tục, ông lặng lẽ gấp giấy báo dự thi của con lại nắm chặt vào tay mình.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An ông Thái Văn Thành cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các nạn nhân trước nỗi đau thương mất mát quá lớn.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại trong vụ đuối nước./.