TPHCM: 100 cặp đôi hạnh phúc trong lễ cưới tập thể ngày Tết Độc lập

Hòa chung không khí hân hoan chào mừng 74 năm ngày Quốc khánh, hôm nay 2/9, tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hòa (quận 10, TP HCM), 100 đôi thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, bị tai nạn lao động đã tham gia “Lễ cưới tập thể - Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt" lần 12 năm 2019, do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên TP.HCM tổ chức.

Các cặp đôi chuẩn bị dâng hương trước tượng đài Bác.

Ngay từ sáng sớm, 100 đôi uyên ương đã có mặt ở Nhà thiếu nhi TPHCM để chuẩn bị cho những nghi thức đầu tiên của chương trình Lễ cưới tập thể năm nay. Trong trang phục khăn đóng, áo dài truyền thống, cô dâu với những bó hoa cưới tinh khôi và bông sen hồng trên tay, chú rể cầm cờ tổ quốc, ai cũng rạng rỡ nụ cười.

Các cặp đôi cùng nhau dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Nhà Thiếu nhi TP, diễu hành qua các tuyến đường lớn như Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai, Lê Hồng Phong…



Chị Trần Thị Ngọc Hiếu, 36 tuổi, một cô dâu khuyết tật tham gia lễ cưới cho biết: hai vợ chồng hạnh phúc vỡ òa sau 7 năm bị gia đình phản đối, không cho chị kết hôn cùng với một người có hoàn cảnh giống chị.

Thế nhưng, nhiều năm bên nhau, chứng minh tình cảm giành cho nhau là tình yêu chân thành, bền chặt, chị Hiếu với chú rể đã thuyết phục được gia đình và về ở cùng nhau để sinh con thì đúng lúc người bố của chị mất. Đến nay, sau nhiều năm để tang bố, anh chị được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tổ chức đám cưới cùng với 99 cặp đôi khác.

Chị Hiếu xúc động chia sẻ: "Rất là xúc động, chờ đợi đến bây giờ thì thực sự khi mà được tổ chức, được gia đình đón nhận , được cưới nơi mà lớn như thế này, thì Hiếu cảm thấy hạnh phúc của mình được chúc phúc. Đây là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của cả 2. Hy vọng sau đám cưới này thì hai đứa tập trung cho công việc."

Chị Trần Thị Ngọc Hiếu hạnh phúc bên chồng

Ngoài vợ chồng chị Trần Thị Ngọc Hiếu thì còn có 11 cặp đôi khác là thanh niên,công nhân bị khuyết tật do bẩm sinh, do tai nạn lao động. Năm nay, các đôi tham gia lễ cưới tập thể được hỗ trợ bàn tiệc, nhẫn, trang phục, xe hoa, bánh cưới, rượu, hoa, quay phim, trang điểm… do nhiều công ty, mạnh thường quân hỗ trợ. Bên cạnh đó, các cô dâu, chú rể còn tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng "Xây dựng gia đình hạnh phúc"; chương trình "Hành trình hạnh phúc" sau lễ cưới.



Ngoài ra, các cặp đôi còn nhận 12 món tặng phẩm gắn liền với kỷ niệm 12 năm tổ chức chương trình lễ cưới tập thể. Đặc biệt, ban tổ chức đã trao tặng 10 xe đạp và 5 căn phòng mơ ước trong 1 năm cho 5 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn nhất./.