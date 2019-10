Từ 12 - 16/10, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh với nền nhiệt giảm sâu

Từ ngày 12 - 16/10, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, hiện nay các tỉnh miền Bắc đang trải qua mùa Thu, với tần suất càng ngày càng nhiều đợt không khí lạnh và cường độ ngày càng mạnh hơn.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

"So với những đợt không khí lạnh xuất hiện với cường độ yếu từ tháng 9 thì chúng tôi đánh giá cuối tuần này và đầu tuần sau các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh hơn và sẽ làm chuyển biến tình hình thời tiết tương đối rõ nét ở các tỉnh miền Bắc", ông Năng thông tin.

Theo ông Năng, vào khoảng ngày 13/10 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường yếu, sang ngày 14 thì sẽ tăng cường mạnh hơn khi đó người dân có thể cảm nhận rõ rệt hơn. Đợt không khí lạnh lần này sẽ gây ra mưa nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ đặc biệt ở các tỉnh Trung Bộ do kết hợp với địa hình thì từ ngày 14 - 16/10 sẽ có 1 đợt mưa lớn.

"Chúng tôi tính toán sơ bộ thì đợt không khí lạnh lần này làm giảm nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc, cụ thể khu vực đồng bằng bắc bộ và Bắc miền Trung có nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 20 - 23 độ C trời se se lạnh về đêm và sáng sớm. Các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm xuống 16 - 19 độ C khiến trời rét về đêm và sáng, đặc biệt khu vực núi cao như đỉnh Sa Pa, Mẫu Sơn, Tam Đảo nhiệt độ có khả năng xuống dưới 12 độ C trời rét", ông Năng cho hay.

Ông Năng cho biết thêm, trước đó, vào ngày 12 do hiệu ứng nén của không khí lạnh cũng có cảnh báo mưa dông, lốc ở các tỉnh miền núi phía Bắc đặc biệt ở khu vực Việt Bắc. Đợt không khí lạnh lần này gây ra gió mạnh cấp 5 - 6 ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, ở khu vực biển phía Bắc của biển Đông và phía Bắc quần đảo Hoàng Sa thì gió mạnh cấp 6 -7 giật cấp 8.

Đợt không khí lạnh kéo dài từ ngày 12 - 16/10 lần này ở miền Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, có nơi xuống dưới 12 độ C.

Đợt không khí lạnh lần này sẽ kéo dài đến ngày 14 - 16, sau đó trời ấm dần lên vì vậy các tỉnh vùng núi phía Bắc cần tập trung chú ý đến ngày 12/10 trước khi không khí lạnh đến trời sẽ có mưa dông, lốc sét cục bộ.

Nền nhiệt độ mùa đông năm nay cao hơn trung bình nhiều năm

Nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, mùa đông năm nay có nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, đặc biệt ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 1 - 1,5 độ C.

"Như vậy mùa đông năm nay có xu hướng ấm hơn so với các năm trước, tuy nhiên theo đánh giá của chúng tôi so với mùa đông năm 2018 - 2019 vừa ấm và khô hơn thì năm nay độ ấm sẽ tương tự nhưng sẽ có mưa nhiều hơn", ông Năng nhận định./.