Va chạm với xe tải, người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tử vong

Khoảng 7 giờ sáng 26/9, tại ngã tư đường tránh Đông Hà, đoạn đường Lê Duẩn giao với đường Điện Biên Phủ đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Vào thời điểm vừa nêu, chị Hoàng Thị Hương, 48 tuổi, ở xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị điều khiển xe máy biển kiểm soát 74K-404.94 chở chị Hoàng Thị Bích Phượng, 39 tuổi đang trên đường đi làm. Khi đến ngã tư giữa đường Lê Duẩn và đường Điện Biên Phủ thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-425.20 do Nguyễn Văn Thiệu, 30 tuổi, ở tỉnh Nam Định điều khiển theo hướng Nam-Bắc.