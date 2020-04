Va phải đá tảng rơi xuống đường, một người dân Sa Pa bị thương

Theo Công an phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông do một người dân trong quá trình di chuyển trên đường va phải một tảng đá rơi từ trên núi xuống.

Theo đó, khoảng 7h sáng 6/4, anh Giàng A Phổng, sinh năm 1988, trú tại xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa) điều khiển xe mô tô di chuyển trên tỉnh lộ 152 từ trung tâm Sa Pa xuống phường Cầu Mây. Khi đến Km3 đoạn qua phường Cầu Mây, anh Phổng bất ngờ gặp một tảng đá án ngữ giữa đường phía trước mặt. Do mưa mù dày đặc, đường trơn trượt, độ dốc cao, không kịp làm chủ tay lái, nên anh đã đâm vào tảng đá.

Vị trí xảy ra tai nạn

Hậu quả, xe mô tô bị hỏng toàn bộ phần đầu; anh Phổng bị chảy máu đầu, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa.

“Qua thăm nắm tình hình, rất may thương tích của anh Phổng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tảng đá anh Phổng va phải không lớn, nó bị rơi từ trên núi xuống trước đó và vỡ thành mấy mảnh. Ngay sau tai nạn, các lực lượng đã dời bỏ số đá ra khỏi mặt đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua” - một đại diện Công an phường Cầu Mây thông tin.

Trong một diễn biến khác, vào đêm 5/4, một xe container di chuyển trên Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa, đến Km15 thuộc địa phận xã Tòng Sành (huyện Bát Xát) thì bị hỏng máy ngang dốc, khiến các phương tiện qua đây không thể lưu thông. Sáng 6/4, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, giải tỏa, tới buổi trưa cùng ngày, ách tắc bước đầu đã được khắc phục./.