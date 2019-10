Việt Nam đoạt giải Phong cách tại Hội chợ Bazzar Trung Quốc 2019

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Ban Tổ chức Hội chợ trao tặng các giải thưởng, gồm giải Cống hiến (Charitable Contributions Award), giải Nhân ái (All Hearts for Charity Award) và giải Phong cách (Best Performance Award) cho các quốc gia tham dự, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của họ trong suốt thời gian qua. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trao giải Phong cách cho Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai.

Nem Việt Nam được chào đón tại Hội chợ.

Năm nay, Hội chợ tiếp tục được tổ chức tại Sân vận động quốc gia "Tổ chim" ở thủ đô Bắc Kinh, với sự tham dự của gần 100 cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng hàng vạn người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Vương Nghị (trái) thăm gian hàng Việt Nam. Bên phải là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai.

Với vai trò là người khởi xướng, phát biểu tại hội chợ, bà Tiền Vĩ, phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Hội chợ không chỉ là ngày hội gây quỹ từ thiện, chia sẻ tình yêu thương với các địa phương và cá nhân cần được giúp đỡ của Trung Quốc, mà còn là cửa sổ để các quốc gia giới thiệu về nét đẹp văn hóa đa dạng của mình, đồng thời giúp người dân Trung Quốc đến gần hơn với thế giới.

Đại sứ Cuba tại Trung Quốc mua nem tại Gian hàng của Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam đã tích cực tham gia với gian hàng trưng bày các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và các món ăn truyền thống, thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm và thưởng thức. Lợi nhuận từ việc bán hàng tại hội chợ sẽ được dùng vào các hoạt động từ thiện.

Hội chợ bán hàng gây quỹ từ thiện quốc tế (tức Hội chợ Bazar) với tên gọi "Tình yêu không biên giới", do Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính quyền thành phố Bắc Kinh và Quỹ hỗ trợ người nghèo Trung Quốc (CFPA) phối hợp tổ chức từ năm 2009. Sau 10 lần, Hội chợ đã gây quỹ được hơn 32 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4,6 triệu USD), ủng hộ người dân và các trẻ em nghèo của Trung Quốc tại các tỉnh, như Vân Nam, Cam Túc, Quảng Tây, Quý Châu..., được các cơ quan ngoại giao và cộng đồng người nước ngoài tại Bắc Kinh nhiệt tình hưởng ứng./.

