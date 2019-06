VOV1 tặng quà cho các bệnh nhi Viện Bỏng Quốc gia

Sau khi biết thông tin về một số hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhi đang điều trị bỏng tại Viện Bỏng quốc gia, Đoàn Thanh niên VOV1 đã kêu gọi tập thể phóng viên, biên tập viên và bạn bè quyên góp ủng hộ trường hợp những cháu nhỏ bị bỏng nặng, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Sau 2 ngày, Đoàn Thanh niên VOV1 đã quyên góp được gần 50 triệu đồng, trao tặng 6 suất quà bằng tiền mặt cho 6 trường hợp bị bỏng nặng, 3 suất 10 triệu đồng và 3 suất 5 triệu đồng; 5 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng.

Xúc động trước tình cảm của tập thể phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự VOV1- Đài TNVN, anh Lê Ngọc Thường, ở xóm Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, có 2 con nhỏ bị bỏng xăng bày tỏ: “Được các nhà hảo tâm đến giúp đỡ, gia đình tôi có thêm chi phí để điều trị cho các cháu. Tấm lòng của các nhà hảo tâm không những giúp chúng tôi phần nào chi phí trong lúc khó khăn mà còn động viên tinh thần cho chúng tôi yên tâm chữa trị cho các cháu”.



Nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thương tâm gây bỏng cho các cháu nhỏ rất đa dạng như bị nước sôi đổ vào người, bị điện giật, bỏng do bếp củi... Chủ yếu các trường hợp trẻ em bị bỏng do các bậc cha mẹ bận mưu sinh, không thể chăm lo, để mắt tới các con thường xuyên. Với tư cách là đơn vị truyền thông lớn, VOV1 mong muốn thúc đẩy phong trào thiện nguyện, đồng thời tăng cảnh báo trong cộng đồng về việc giữ gìn an toàn cho trẻ em trước nguy cơ bị tai nạn thương tích, trong đó có tại nạn bỏng./.