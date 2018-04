Vụ tuyển thừa 500 giáo viên: Bí thư, Chủ tịch huyện bị khiển trách

Hôm nay, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo về kết quả việc Ủy ban thường vụ tỉnh ủy họp, xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Dũng - Bí thư huyện ủy Krông Păk và ông Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, chủ yếu vì những sai phạm, thiếu sót trong tuyển dư thừa hơn 500 giáo viên, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Thông cáo về quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thành Dũng , Bí thư huyện ủy và ông Y Suôn Byă, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk.

Cả ông Nguyễn Thành Dũng - Bí thư huyện ủy Krông Păk và ông Y Suôn Byă- Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk đều được Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

Theo đó, khuyết điểm của ông Nguyễn Thành Dũng là thiếu chỉ đạo để UBND huyện không thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trường học nhiệm kỳ 2010 - 2015, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học (năm 2015) khi không có quy hoạch và bổ nhiệm thừa 27 phó hiệu trưởng. Ngoài ra quản lý, sử dụng biên chế giáo viên, nhân viên trường học sai quy định, kéo dài nhiều năm liền nhưng chậm phát hiện, khắc phục.

Ông Y Suôn Byă, Chủ tịch UBND huyện Krông Păk đã sai phạm khi quyết định trong việc cho chủ trương và ký tuyển dụng 197 (trong đó ký mới 176, ký lại 21) giáo viên, nhân viên trường học dù trước đó thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND huyện này phải khắc phục việc tuyển dụng dư thừa từ thời chủ tịch huyện trước.

Ông Y Suôn Byă cũng mắc khuyết điểm trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc quyền không đảm bảo nguyên tắc, quy trình và thiếu căn cứ khách quan, vi phạm vào quy chế làm việc của UBND huyện Krông Pắk.

Ngoài ra, cả ông Dũng và ông Y Suôn Byă đều chậm và thiếu cương quyết trong việc kiện toàn chức danh trưởng phòng GD-ĐT huyện; cho chủ trương điều động, bổ nhiệm trưởng phòng Dân tộc và các phó trưởng phòng GD-ĐT huyện khi chưa tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân này trong việc ký tuyển dụng thừa giáo viên, nhân viên trường học.

Trước những thắc mắc về việc cùng một lỗi tuyển dụng thừa giáo viên, bổ nhiệm thừa nhiều phó hiệu trưởng, mà ông Y Suôn Byă, Chủ tịch UBND huyện Krông Păk, lại được xử lý với mức kỷ luật hơn ông Nguyễn Sỹ Kỷ, nguyên chủ tịch UBND huyện, ông Phan Xuân Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: “Mức kỷ luật này so với quy định 263 xem xét xử lý tập thể và 102 xem xét xử lý Đảng viên thì có nhẹ hơn. Lý do của việc nhẹ hơn là do xem xét cân nhắc nhiều mặt trên cơ sở xét yếu tố khách quan, chủ quan, yếu tố lịch sử. Vụ việc đã xảy ra từ lâu qua nhiều nhiệm kỳ, qua nhiều đồng chí đứng đầu, các đồng chí về sau đã thấy được khuyết điểm chủ động đã và đang xử lý các hậu quả”.

Liên quan đến xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Krông Păk, cuộc họp của Ban thường vụ Tỉnh Ủy Đắk Lắk đã kết thúc từ chiều qua, nhưng báo chí không tiếp cận được với thông tin chính thức, vì những người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về cuộc họp đều tắt điện thoại, không liên lạc được.

Thông cáo của UBKT tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ chính thức được gửi đến báo chí vào cuối giờ làm việc sáng nay (4/4/2018)./.

