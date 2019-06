Xả thải ra môi trường, một công ty bị xử phạt gần 200 triệu đồng

Theo đó, sau khi kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cần thiết theo quy định pháp luật, Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1588/QĐ-XPVPH, xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam tại Nghệ An (đóng tại khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An).

Nước thải từ công ty TNHH Em-Tech Việt Nam chảy ra môi trường.

Cơ quan chức năng xử phạt công ty này 40 triệu đồng về hành vi “Thực hiện không đúng một trong những nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt”; phạt tiền 6 triệu đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường thông thường (NH4+-N) vượt quy chuẩn về chất thải 1,98 lần; phạt tiền 75 triệu đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn về chất thải tại điểm xả thứ 1, mương thoát nước sinh hoạt của nhà máy; phạt tiền 48 triệu đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường vượt quy chuẩn về chất thải tại điểm xả thứ 2, điểm thoát nước sinh hoạt.



Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phạt công ty số tiền 7,8 triệu đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi tường vượt quy chuẩn về chất thải tại điểm xả thứ 3, hố lắng cuối cùng của nhà ăn; phạt tiền 7,8 triệu đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi tường vượt quy chuẩn về chất thải tại điểm xả thứ 4, hố lắng cuối cùng của khu nhà ăn; phạt tiền 800.000 đồng về hành vi xả nước thải có thông số môi trường thông thường (BOD5), vượt quy chuẩn về chất thải 1,34 lần tại điểm xả thứ 5, điểm xả ra môi trường khu vực rửa bát. Tổng số tiền xử phạt gần 200 triệu đồng.

Quyết định cũng buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi tường. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày.

Chi nhánh Công ty TNHH EM - Tech Việt Nam tại Nghệ An chuyên sản xuất loa điện thoại di động và các linh kiện điện tử khác, hiện có khoảng 3.000 công nhân đang làm việc tại đây./.

