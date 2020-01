Xác minh thông tin “bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực”

Chiều 20/1, Sở Y tế Nghệ An có văn bản gửi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về việc báo cáo vi phạm đạo đức của nhân viên y tế.

Nam bác sĩ “nhân vật chính” được cho là đang ôm một sinh viên thực tập ngủ trong ca trực.

Nội dung văn bản do ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế ký nêu rõ: Sở nhận được thông tin nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vi phạm đạo đức của cán bộ y tế "ôm sinh viên ngủ trong ca trực".

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xác minh thông tin này; xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Đồng thời nghiêm cấm các cán bộ y tế có các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình. Báo cáo kết quả xác minh về Sở Y tế trước ngày 5/2.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh được cho là ghi lại tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hình ảnh cho thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau trên chiếc nệm trải trong phòng trực. Trên bàn có tập "hồ sơ bệnh án" in logo của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nam nhân vật trong ảnh được cho là một bác sỹ đang công tác tại đây, còn cô gái là sinh viên đang thực tập tại Bệnh viện. Thông tin trên được chia sẻ rộng rãi nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận./.