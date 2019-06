Xảy ra 2 vụ cháy rừng liên tiếp trong 1 ngày tại Phú Yên

Trong đó một vụ cháy rừng xảy ra ngay dưới đường dây điện cao thế và sát khu dân cư làm mọi người hoảng hốt. Sau hơn 3 giờ đồng hồ xảy ra vụ cháy, đến 15h chiều nay, đám cháy rừng tại thôn Tiên Châu, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mới được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy rừng ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

Ngọn lửa bùng phát gặp nắng nóng, gió thổi mạnh đã nhanh chóng lan rộng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Yên huy động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng kiểm lâm và dân quân địa phương tiến hành dập lửa. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 2 héc ta rừng trồng của người dân.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: “Chiều nay cháy rừng sản xuất của hộ gia đình dọc tuyến ven biển được giao cho hộ gia đình. Thấy tình hình cháy phát sinh lửa cao và lan rộng, huyện liên hệ toàn bộ lực lượng cán bộ công nhân viên chức của xã An Ninh Tây, dân quân tự vệ, công an xã, các thôn cùng với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh dập lửa”.

Lực lượng cứu hỏa tìm cách dập tắt đám cháy ở An Ninh Đông.

Cùng thời điểm này, một vụ cháy rừng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ xảy ra tại núi Ông Định thuộc khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Vụ cháy xảy ra ngay dưới đường dây điện cao thế và sát khu dân cư khiến người dân hốt hoảng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã huy động 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa./