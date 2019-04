Xe con đấu đầu xe tải, 5 người thương vong: Nguyên nhân ban đầu

Chiều 6/4, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường dẫn vào hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) tối 5/4, khiến 5 người trong 1 gia đình thương vong. (ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung) Theo báo Tổ Quốc, theo nhận định ban đầu thì nguyên nhân vụ tai nạn là do ôtô 4 chỗ khi lưu thông đã không làm chủ tốc độ, vượt ẩu, lấn làn va chạm trực diện vào xe tải lưu thông theo chiều ngược lại, gây hậu quả nghiêm trọng. (ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung) Trước đó, khoảng 21h10’ tối 5/4, tại km 0+600, đường dẫn Bắc hầm Hải Vân, xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 43A -164.93 do ông Bùi Công An, 46 tuổi ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng điều khiển chở 4 người khác từ Huế vào Đà Nẵng. (ảnh: Tổ Quốc) Khi đến đoạn cầu dẫn vào cửa bắc hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì đâm trực diện vào chiếc xe tải mang BKS: 76C - 067.73 do tài xế Hồ Văn Hùng (50 tuổi, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng ngược lại. (ảnh: Pháp luật VN) Cú va chạm mạnh khiến 5 người mắc kẹt trong xe ô tô. (ảnh: Pháp luật VN) Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân thiệt mạng là cháu Bùi Công Nam (10 tuổi) và chị Phạm Thị Minh (SN 1969; trú tại TP HCM). (ảnh: Infonet) 3 người bị thương là anh Bùi Công An (SN 1977; trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); chị Phạm Thị Hoa (SN 1973, vợ anh An) và cháu Bùi Công Minh (5 tuổi, con thứ 2 của anh Nam). Hai nạn nhân tử nạn là con ruột và chị vợ của anh An. (ảnh: Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia)

Chiều 6/4, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường dẫn vào hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) tối 5/4, khiến 5 người trong 1 gia đình thương vong. (ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung)

Theo báo Tổ Quốc, theo nhận định ban đầu thì nguyên nhân vụ tai nạn là do ôtô 4 chỗ khi lưu thông đã không làm chủ tốc độ, vượt ẩu , lấn làn va chạm trực diện vào xe tải lưu thông theo chiều ngược lại, gây hậu quả nghiêm trọng. (ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung) Trước đó, khoảng 21h10’ tối 5/4, tại km 0+600, đường dẫn Bắc hầm Hải Vân, xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 43A -164.93 do ông Bùi Công An, 46 tuổi ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng điều khiển chở 4 người khác từ Huế vào Đà Nẵng. (ảnh: Tổ Quốc) Khi đến đoạn cầu dẫn vào cửa bắc hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì đ âm trực diện vào chiếc xe tải mang BKS: 76C - 067.73 do tài xế Hồ Văn Hùng (50 tuổi, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng ngược lại. (ảnh: Pháp luật VN) Cú va chạm mạnh khiến 5 người mắc kẹt trong xe ô tô. (ảnh: Pháp luật VN) Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân thiệt mạng là cháu Bùi Công Nam (10 tuổi) và chị Phạm Thị Minh (SN 1969; trú tại TP HCM). (ảnh: Infonet) 3 người bị thương là anh Bùi Công An (SN 1977; trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng); chị Phạm Thị Hoa (SN 1973, vợ anh An) và cháu Bùi Công Minh (5 tuổi, con thứ 2 của anh Nam). Hai nạn nhân tử nạn là con ruột và chị vợ của anh An. (ảnh: Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia)