Yên Bái liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h20 hôm 2/5, tại thôn Tông Áng, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 1 ngôi nhà sàn 4 gian bằng gỗ, 1 nhà bếp 3 gian của gia đình ông Hoàng Ngọc Tý, thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng. Nguyên nhân gây cháy bước đầu được xác định là do gia đình đun nấu bất cẩn.

Vụ cháy nhà ở Khánh Thiện, Lục Yên (Ảnh: FB).

Trước đó, 13h30 phút ngày 29/4, trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũng xảy ra vụ hỏa hoạn làm 1 ngôi nhà sàn cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Ngôi nhà bị cháy ở Tân Hương, huyện Yên Bình.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại hộ gia đình ông Lý Văn Bái, dân tộc Dao ở thôn Khe Mạ. Do nhà gỗ nên trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu trụi căn nhà sàn và toàn bộ tài sản bên trong. Rất may không có thiệt hại về người. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Nguyên nhân xác định do chập điện./.