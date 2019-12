2 đối tượng người Mông Cổ rạch túi du khách, trộm tài sản ở Đà Nẵng

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 người có quốc tịch Mông Cổ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài.



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện một nhóm người Mông Cổ đến tạm trú trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản.

Các đối tượng dùng thẻ visa trộm cắp được để mua vàng.

Chiều 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo có một nữ du khách Hong Kong bị người khác sử dụng thẻ visa để mua hàng hóa. Bà này cho biết, trưa cùng ngày, bà cùng nhóm du khách đi tham quan trên đường Trần Phú thì bị kẻ gian rạch túi lấy mất 3 thẻ visa cùng các tài sản khác.

Lần theo địa chỉ có giao dịch, sử dụng thẻ visa của nữ du khách, cảnh sát hình sự phát hiện có hoạt động mua bán trang sức tại một tiệm vàng trên đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai nghi phạm là Yagaazad Naranbat (37 tuổi) và Baasanjav Shinebayar (33 tuổi), cùng quốc tịch Mông Cổ.

Hai nghi phạm khai nhận thuộc nhóm gồm 10 người Mông Cổ đến thuê nhà ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Nhóm này thuê xe máy đến các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng để trộm cắp thẻ visa, sau đó dùng thẻ này đi mua trang sức, điện thoại rồi mang về Mông Cổ bán lấy tiền.

Với thẻ visa của du khách Hong Kong, hai nghi phạm đã mua trang sức với tổng số tiền hơn 138 triệu đồng. Đặc biệt, sau khi trộm được thẻ visa, nhóm người này mang về nhà trọ và làm giả thẻ căn cước với các thông tin trùng khớp với thẻ visa để mua hàng.

Nhiều phôi thẻ và máy để các đối tượng làm giả thẻ visa.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, 2 đối tượng người Mông Cổ bị bắt về 2 hành vi: trộm cắp và làm giả giấy tờ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 2 bị can trên./.