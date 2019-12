2 người bị đâm chết chỉ vì từ chối chén rượu mời

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 22h45 ngày 16/12, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An nhận được thông tin trình báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường liên xã Diễn Thọ - Diễn Lộc, tại hiện trường có 3 nam thanh niên bị thương nặng, trong đó 1 người đã tử vong, 2 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng do vết thương quá nặng nên têm 1 người đã tử vong sau đó.

Một trong số các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương rất nặng.

Các nạn nhân tử vong được xác định là Cao Thái D (SN 1997, trú tại xã Diễn Trung) và Lê Văn A (SN 2000 trú tại xã Diễn An). Nạn nhân bị thương là Cao Văn Ch (SN 1993, trú tại xã Diễn An).

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, lực lượng công an xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông mà có dấu hiệu của tội phạm giết người. Trên thân thể của các nạn nhân có các dấu vết nghi bị chém.



Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.



Đến tối 17/12, lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm gây án là Hoàng Trung (SN 1999) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001, cùng trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) nên vận động hai đối tượng đến công an đầu thú.



Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, mặc dù không quen biết nhau, nhưng trong quá trình uống rượu tại một quán ốc ở xã Diễn Thọ, nhóm của Cao Thái D, Lê Văn A. và Cao Văn Ch. mời Trung uống rượu nhưng bị từ chối nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi rời quán ốc, Cao Thái D, Lê Văn A. và Cao Văn Ch. đã chặn xe của Trung và Ngọc rồi đuổi đánh.



Lúc này, Ngọc rút dao thủ sẵn trong túi đâm liên tiếp vào người D, A và Ch khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Trung và Ngọc rời khỏi nơi cư trú cho đến khi được vận động trở về đầu thú.



Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.