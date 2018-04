20 đối tượng đá gà ăn tiền nháo nhào bỏ chạy khi thấy công an

Hơn 10h sáng 15/4, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Công an huyện Long Hồ và Công an xã Phú Đức ập vào bắt quả tang hơn 20 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu vực ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đều tháo chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đã truy bắt được 15 đối tượng đá gà ăn tiền tại cánh đồng.

Lực lượng chức năng đã truy bắt được 15 đối tượng cùng một số tang vật như: 8 xe mô tô các loại, gần 20 triệu đồng tiền mặt, 5 con gà trống và nhiều vật dụng có liên quan khác.

Theo cơ quan Công an, tụ điểm đá gà này nằm giữa đồng, chỉ có duy nhất một lối vào và luôn có người cảnh giới. Để triệt xóa, ngành chức năng phải tiến hành cải trang để thâm nhập vào. Tụ điểm này cũng đã hình thành khá lâu gây ảnh hưởng an ninh trật tự ở địa phương.

Hiện các đối tượng trên đã được di lý về trụ sở Công an để tiếp tục lấy lời khai và làm rõ vụ việc./.

