200 cây vàng bị trộm trong đêm ở Bình Dương

Chiều nay (8/10), Công an phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang cử lực lượng bảo vệ hiện trường để Công an thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra vụ trộm gần 200 cây vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Tiệm vàng Hoàng An nơi xảy ra vụ mất trộm.

Vụ mất trộm được phát hiện khoảng 7h sáng, tại tiệm vàng Hoàng An, thuộc khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh. Thời điểm trên, chủ tiệm đến mở cửa hàng như thường ngày thì thấy có dấu hiệu bị trộm, đồ đạc trong cửa tiệm bị xáo trộn. Kiểm tra số vàng trong tiệm, chủ tiệm phát hiện gần 200 cây vàng bao gồm nhẫn, dây chuyền, nữ trang ... được bày biện trong tủ “không cánh mà bay”.

Vụ việc sau đó được trình báo với công an và lực lượng này nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ.

Tiệm vàng là căn nhà 3 tầng nằm ở mặt tiền đường ĐT 746 ngay sát chợ Tân Phước Khánh. Trước cửa tiệm có gắn camera giám sát.

Qua trích xuất camera nhận thấy, khoảng 1h cùng ngày, một nam thanh niên cao to, bịt mặt, nghi leo cột điện vào ban công lầu một rồi di chuyển xuống tầng trệt và lấy đi số vàng trên rồi nhanh chóng tẩu thoát./.