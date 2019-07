3 bé trai được phát hiện ngủ bên quốc lộ 1A, cách nhà hơn 70 km

Khoảng 4h sáng 17/7, 3 bé trai được Công an xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An phát hiện đang nằm ngủ ở vỉa hè bên cạnh quốc lộ 1A. Khi lực lượng chức năng phát hiện, các bé trong tình trạng mệt mỏi, đói và tâm trạng hoảng sợ.

Ba bé trai gồm: Nguyễn Trung Thảo (14 tuổi), em Nguyễn Văn Hường (10 tuổi) và em Nguyễn Văn Thiện (9 tuổi, cùng trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Vị trí phát hiện các em cách nhà hơn 70 km.

Sau khi đưa về trụ sở, các cháu được tắm rửa, cho ăn uống, nghỉ ngơi. Từ thông tin các cháu cung cấp, lực lượng công an đã liên lạc với người thân để đến đón các cháu về.

Theo người thân, sáng 1 ngày trước, các cháu chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Đến chiều tối cùng ngày vẫn không thấy con về, người thân mới huy động hàng xóm đi khắp nơi tìm kiếm song không có kết quả.

Theo nguồn tin của phóng viên, ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Diễn Châu và công an huyện Anh Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh sự việc. Qua quá trình xác minh, lực lượng công an cho biết không có sự việc các cháu bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải, cũng như lời khai từ các cháu.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.