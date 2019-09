3 người trúng đạn khi hai nhóm hỗn chiến trong đêm tại Vũng Tàu

Sáng 17/9, một lãnh đạo bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, khoảng 22h đêm 16/9, Khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trên người có nhiều vết thương, nghi bị trúng đạn.

Công an TP Vũng Tàu đang điều tra, truy bắt các đối tượng.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h20 ngày 16/9, một nhóm thanh niên ngồi uống bia ở đầu hẻm 53 Lê Hồng Phong, phường 7, TP Vũng Tàu thì phát hiện nhiều ô tô bán tải từ nơi khác chạy đến dừng lại trước số nhà 204 Lê Hồng Phong, phường 4 (phía đối diện hẻm 53).

Ngay sau đó, nhóm thanh niên đang ngồi ở đầu hẻm 53 cầm theo chai bia, ống tuýp nước chạy qua đánh nhóm đi ô tô bán tải. Sau hơn 10 phút hỗn chiến, nhóm đi ô tô bán tải rút súng bắn nhiều phát đạn vào đối thủ.

Nhiều vỏ đạn tại hiện trường sau vụ hỗn chiến.

Một người có mặt tại hiện trường cho biết, có ít nhất 3 người bị súng bắn trúng gây thương tích nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhóm thanh niên đi ô tô bán tải rời khỏi hiện trường đi về hướng TP Bà Rịa.

Hiện, Công an TP Vũng Tàu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều tra, truy bắt các nghi can./.