5 giờ truy bắt nghi can vào nhà đâm gục bé 10 tuổi cướp dây chuyền

Liên quan vụ bé gái 10 tuổi, con gái chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị cướp vào nhà đâm trọng thương, cướp tài sản là sợi dây chuyền vàng và một chiếc điện thoại, trang Dân Việt dẫn lời cơ quan chức năng hé lộ hành trình truy bắt nghi phạm. Sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã trích xuất các camera an ninh được lắp đặt dọc tuyến quốc lộ 49B qua địa bàn xã. Đây là hệ thống camera an ninh được lắp đặt bằng hình thức xã hội hóa để phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong ảnh: Hiện trường vụ án bé gái 10 tuổi bị tên cướp đâm gục khi ở nhà một mình.(Ảnh: Dân Việt) Qua trích xuất camera, cơ quan công an ghi nhận một đối tượng nghi vấn di chuyển trên tuyến đường này ngay sau thời điểm xảy ra vụ án. (Ảnh: Seatimes) Từ hình ảnh do các camera an ninh ghi được, công an đã tiến hành phân tích, truy xét dựa trên đặc điểm hình dạng đối tượng. Sau nhiều giờ đồng hồ truy xét, sàng lọc các đối tượng nằm trong diện bị nghi vấn, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Việt (SN 1984, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên). Trong ảnh: Căn nhà vừa là nơi ở vừa là nơi ông Sơn kinh doanh cầm đồ. (Ảnh: congluan.vn) Gia đình Việt sống ở xóm 5 của thôn Kế Sung, cách địa điểm xảy ra vụ án khoảng hơn 2km. Sau khi gây án, Việt về nhà cất giấu tài sản cướp được và nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: phunusuckhoe) Khoảng 21h54 tối 4/1, sau khi lên sẵn phương án, lực lượng của Công an xã Phú Diên và Công an huyện Phú Vang đã ập vào nhà của Việt bắt giữ đối tượng này trước sự ngỡ ngàng của người thân nghi phạm cũng như người dân trong khu vực. (Ảnh: VnExpress) Trước đó, khoảng 17h ngày 4/1, chính quyền xã Phú Diên nhận được thông tin từ gia đình ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên khai báo bị đối tượng lạ mặt giả vào nhà ông cầm đồ rồi dùng dao đâm trọng thương cháu Nguyễn Thị Thùy T., 10 tuổi, con ông Sơn để cướp tài sản. Cháu bé bị đâm 3 nhát vào bụng đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Thanh Niên)

