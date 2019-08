6 cán bộ ở Cà Mau bị bỏng xăng khi cưỡng chế đất

Sáng nay (7/8), Chi cục thi hành án huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tổ chức cưỡng chế, buộc gia đình bà Lê Thị Hiến (ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) giao đất cho người thắng kiện trong vụ kiện tranh chấp đất.

Nhà bà Hiến, nơi ngành chức năng tiến hành cưỡng chế.



Không chấp nhận mất đất, mất nhà, gia đình bà Lê Thị Hiến chống trả lực lượng thi hành án. Kết quả có ít nhất 6 cán bộ trong đoàn cưỡng chế bị thương do bỏng xăng. Cũng có 4 người dân bị lực lượng chức năng địa phương áp giải về để làm rõ. Trong đó, có vợ chồng bà Lê Thị Hiến cùng ông Lê Văn Lập (anh bà Hiến).

Liên quan vụ việc trên, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, có tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bỏng đầu và thân thể là cán bộ xã Thạnh Phú, Chi cục thi hành án huyện Cái Nước và Công an huyện Cái Nước.

Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem vụ việc.



Bà Lê Thị Điệp, chị ruột bà Lê Thị Hiến cho biết, cha mẹ bà để lại phần đất và ông Lê Vũ Khi là em của bà đứng tên. Trong đó, cha mẹ bà cho bà Lê Thị Hiến hơn 3.000 m2, có anh em trong gia đình ký tên vào giấy tờ đồng thuận. Tuy nhiên, ông Khi đã cầm cố, rồi sang bán cho người khác hết toàn bộ phần đất cha mẹ để lại 4.620 m2, bao gồm cả phần đất bà Lê Thị Hiến được hưởng.

Không nhận được đất, người mua đã kiện ra tòa và được tuyên thắng kiện. Gia đình bà Hiến phải di dời tài sản để trả đất cho người mua./.