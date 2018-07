Bắc Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng đâm người vì mâu thuẫn

Sáng 26/7, Lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang phối hợp cùng Công an huyện Lục Nam tiến hành điều tra vụ án xảy ra tối 24/7 trên địa bàn xã Bảo Sơn (Lục Nam) khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào 20h tối 24/7, anh Lê Văn T. (SN 1995, trú xã Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) đang ngồi trong quán bia thì bị một nhóm người mang hung khí đến đuổi đánh trọng thương. Sự việc khiến anh T. tử vong.

Sau sự việc, nhóm đối tượng đi khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Lục Nam đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ PC45 Công an tỉnh điều tra, làm rõ các đối tượng.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, đơn vị chức năng xác định, bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ án.

Nguyên nhân ban đầu vụ án được xác định do anh T. có mâu thuẫn với đối tượng Luân. Sau đó, Luân cùng nhóm bạn đến tìm anh T. để trả thù.

Hiện Công an huyện Lục Nam đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án và tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Hai đối tượng bịt mặt mang theo kiếm rượt chém người trên phố Đang ngồi uống nước với bạn trên phố, Hiếu bị 2 kẻ bịt mặt, cầm dao, kiếm xông đến chém. Tránh được nhát chém đầu tiên, Hiếu bỏ chạy nhưng vẫn bị 2 tên kia đuổi theo chém gục. Chém người tử vong do tranh chấp đồi rừng Trong lúc nóng giận do tranh chấp đồi rừng, Thưởng dùng dao chém ông Ngọc tử vong tại chỗ. Đầu bếp nhà hàng ở Hạ Long chém người rồi bỏ trốn VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Hồng Đăng, đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích