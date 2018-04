Bắn chết người yêu bằng súng K54

Liên quan tới vụ án “Cô gái tử vong sau tiếng nổ nghi do bị bắn trong phòng trọ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Văn Lai (SN 1998, trú thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa).

Nguyễn Văn Lai

Sau khi gây án, Lai đã đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Lai khai đã dùng súng bắn chị B.T.T.H (SN 2000, trú tại huyện Đăk Đoa).

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/4, tại phòng trọ ở hẻm số 131/2 Lê Duẩn, tổ 13, phường Phù Đổng (TP. Pleiku, Gia Lai), người dân nghe thấy tiếng nổ như súng. Chạy đến nơi, mọi người hoảng hốt khi thấy chị B.T.T.H nằm gục trong vũng máu, trên mặt có vết thương.

Tại phòng trọ lúc đó, nghi can Nguyễn Văn Lai cũng có mặt. Lai và một số người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị B.T.TH đã tử vong.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ một khẩu súng ngắn K54./.

