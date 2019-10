Bảo vệ cơ quan bảo hiểm tử vong với nhiều vết thương ở đầu

Sáng 14/10, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An có mặt tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bảo vệ cơ quan này.



Bảo hiểm huyện Quỳnh Lưu - nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 sáng 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng. Lúc này ông Thọ gọi điện cho bảo vệ là ông Đặng Ngọc Thành (SN 1974, ở xã Quỳnh Hồng) thì không thấy bắt máy.



Sau đó ông Thọ đi ra phía sau khu nhà làm việc thì phát hiện bảo vệ cơ quan đã tử vong với nhiều vết thương ở đầu. Tại hiện trường máu chảy khắp nơi. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ điều tra vụ việc. Công an tỉnh Nghệ An cũng đến hiện trường điều tra, tiến hành khám nghiệm tử thi.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.