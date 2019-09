Nhân viên bảo vệ trung tâm cai nghiện vô ý bắn vào đầu đồng nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ dùng công cụ hỗ trợ bắn người gây thương tích tại Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Giang.

Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 28/8, anh Nguyễn Trung Trực (24 tuổi) là nhân viên bảo vệ của Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Giang có đùa giỡn với Nguyễn Hoài An (24 tuổi) cùng là nhân viên bảo vệ tại phòng nghỉ.



Trong lúc cao độ đùa giỡn, Trực lấy súng bắn đạn cao su (do đơn vị cấp để thực hiện công vụ) nhắm vào đầu của An bóp cò. Không ngờ, khẩu súng đã lắp đạn, súng nổ gây thương tích trên vùng đầu của An, làm nạn nhân ra nhiều máu, bất tỉnh.

Sau đó, Nguyễn Hoài An được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng hôn mê. Cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đến ngày 2/9, nạn nhân đã được bác sỹ phẫu thuật lấy đầu đạn ra và đã dần phục hồi sức khỏe./.