Bắt 3 đối tượng vận chuyển heroin từ Thanh Hóa ra Hà Nội tiêu thụ

Công an thành phố Sầm Sơn vừa phá chuyên án 619H, bắt giữ 3 đối tượng Trần Ngọc Huệ, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Vi Văn Tạo (sinh năm 1976) và Phạm Bá Thống (sinh năm 1985), đều ở Mường Mìn, huyện Quan Sơn về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy.

3 đối tượng cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 bánh heroin, hơn 138 triệu đồng tiền mặt. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 1 gói nhỏ heroin, gần 400 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do quen biết với nhau từ trước, ngày 10/7, dưới vỏ bọc là khách du lịch, Vi Văn Tạo đã tìm gặp Huệ tại 1 khách sạn ở thành phố Sầm Sơn để thuê vận chuyển 3 bánh heroin ra Hà Nội tiêu thụ với giá 30 triệu đồng. Khi Trần Ngọc Huệ đang trên đường vận chuyển số hàng trên ra Hà Nội thì bị Công an thành phố Sầm Sơn phát hiện, bắt quả tang.

Hiện, Công an thành phố Sầm Sơn đã bàn giao vụ án cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, mở rộng theo thẩm quyền./.

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp VOV.VN - Hôm nay (3/7), lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt đối tượng tàng trữ trái phép 8 bánh heroin và 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Giấu 6 bánh heroin trong thùng đựng trứng vịt vận chuyển về Hà Nội VOV.VN - Kim giấu ma túy trong thùng đựng trứng vịt, phủ kín bởi ớp vỏ trấu. Tuy nhiên, lực lượng công an đã phát hiện và tóm gọn đối tượng ở Hà Nội.