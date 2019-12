Bắt cán bộ thư viện trường tiểu học hiếp dâm cô gái bị khuyết tật

Ngày 4/12, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trước đó đơn vị này đã nhận được thông báo từ cơ quan điều tra liên quan đến việc bắt giữ ông Phan Huy Giang (42 tuổi, trú xã Diễn Lộc) cán bộ thư viện trường tiểu học Diễn Tân vì có hành vi hiếp dâm với một cô gái khuyết tật cùng xã.

Bà Nh. đi có việc để con gái ở nhà 1 mình, khi về đến nhà thấy con lết ra nói bị ông Giang sàm sỡ, hiếp dâm.

Theo lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Diễn Châu, trước đó khi có đơn thư tố cáo từ gia đình bà Nguyễn Thị Nh (trú xã Diễn Lộc) về việc ông Giang có hành vi hiếp dâm con gái bà là Quỳnh Như (22 tuổi), cơ quan công an sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ. Một lãnh đạo trường tiểu học Diễn Tân, huyện Diễn Châu cũng xác nhận, theo thông báo từ cơ quan điều tra gửi về trường thì ông Giang bị bắt giữ theo điều 141 Bộ luật hình sự.

Được biết, Phan Huy Giang làm việc trong ngành giáo dục nhiều năm nay. Khoảng 6 năm trước, Giang chuyển về trường tiểu học Diễn Tân làm cán bộ thư viện.

Theo đơn tố cáo của bà Nh, trước đó vào ngày 9/11, bà Nh đi có việc nên để con gái bà là Quỳnh Như (bị khuyết tật liệt 2 tay, 2 chân từ nhỏ) ở nhà 1 mình. Khi về, bà nghe con gái kể bị ông Giang đến nhà rồi sàm sỡ và dùng điện thoại chụp những bộ phận nhạy cảm. Người này sau đó đi khỏi nhà. Nhưng khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì quay lại và cho Quỳnh Như 100.000 đồng.

Khoảng 19h tối cùng ngày, ông Giang đến nhà bà Nh và trình bày việc có cho Hương 100.000 đồng và bàn chuyện sẽ liên hệ xin cho cô gái này 1 chiếc xe lăn. Rồi xin chụp ảnh Quỳnh Như để làm căn cứ xin xe lăn. Sau khi chụp ảnh, ông Giang hỏi bà Nh việc buổi tối thì Quỳnh Như ngủ ở đâu, ngủ với ai rồi ra về.

Tối hôm đó, bà Nh mệt nên uống thuốc an thần rồi ngủ say. Khoảng 0h40' sáng 10/11, bà Nh nghe tiếng chó sủa mạnh nên tỉnh giấc. Khi ra ngoài, bà Nh thấy 1 người đàn ông nổ xe máy trước cửa rồi bỏ đi. Trở vào trong nhà, bà Nh thấy con gái mình đang lết ra và nói bị ông Giang vào sàm sỡ. Nghĩ sự việc đơn giản nên bà Nhàn an ủi con rồi vào nhà ngủ tiếp.

Sáng 10/11, bà Nhàn thấy con gái khóc lóc nên gặng hỏi thì được Quỳnh Như kể lại việc đêm qua bị ông Giang đến khống chế rồi hiếp dâm. Do chân tay bại liệt và sợ hãi nên không thể kháng cự được.

Bà Nh sau đó đã gọi cho vợ chồng ông Giang lên để nói chuyện. Tại đây, vợ chồng ông Giang không thừa nhận chuyện hiếp dâm cháu Quỳnh Như. Vợ ông Giang sau đó thuê xe taxi đưa Quỳnh Như vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sỹ xác định trong âm đạo của Quỳnh Như có dịch trắng và xây xước.

Sau khi có kết quả thăm khám, bà Nh đã lên Công an xã Diễn Lộc trình báo sự việc để nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

“Tên nạn nhân đã được thay đổi”./.