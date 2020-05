Bắt đối tượng bị truy nã vì mua bán trái phép chứng từ

Ngày 29/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bàng (SN 1964, quê quán tại xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) đang bị truy nã về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.



Đối tượng Nguyễn Văn Bàng tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Bàng là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Bàng đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây cản trở quá trình điều tra. Ngày 12/3, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Bàng.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã khoanh vùng hoạt động của đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội.... Lần theo dấu vết của đối tượng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Bàng đang lẩn trốn tại xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.



Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.