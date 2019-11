Bắt đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng sau 2 ngày truy xét

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng, tại ấp 6, xã Nhị Thành, sáng nay 29/11 Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ được nghi can sau 2 ngày truy xét.

Tiệm vàng Kim Hồng- nơi xảy ra vụ cướp

Sau khi xảy ra vụ cướp, công an trích xuất camera, tập trung lực lượng truy tìm đối tượng, đêm ngày 28/11 đã bắt được Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi), thường trú tại thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Khai nhận với công an, Phát cho biết: do thiếu tiền tiêu xài nên chiều ngày 25/11 đã mang theo búa, đi loanh quanh một số tiệm vàng rồi lên kế hoạch thực hiện vụ cướp. Tuy nhiên, nhiều tiệm vàng có bảo vệ và nhân viên rất cảnh giác nên không dám ra tay. Đến khi đến tiệm vàng Kim Hồng, đối tượng nhận thấy chủ sơ hở nên mang búa xông vào đập bể tủ kiếng lấy nhiều vòng vàng và nhanh chóng chạy ra xe máy dựng sẵn bên Quốc lộ 1 tẩu thoát về hướng TPHCM.

Hình ảnh đối tượng cướp tiệm vàng qua trích xuất camera

Quá trình điều tra cho thấy, sau khi cướp được vàng, đối tượng điều khiển xe máy chạy đến ngã tư Nhựt Chánh và rẽ về Đường tỉnh 832C đi ra xã An Nhựt Tân và đi thẳng về nhà ở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ và ở đây cho đến khi bị trinh sát hình sự bao vây bắt giữ.



Trước đó, lúc 14 giờ chiều ngày (25/11), một đối tượng bịt khẩu trang đã xông vào tiệm vàng Kim Hồng, nằm trên Quốc lộ 1A gần khu vực Cầu Voi, huyện Thủ Thừa khống chế những người có mặt tại đây sau đó đập bể tủ kính, cướp một số lượng lớn trang sức rồi tháo chạy. Ông Huỳnh Văn Hồng (sinh năm 1943) chủ tiệm vàng Kim Hồng cho hay: Thời điểm trên, ông cùng vợ và nhân viên đang kiểm kê lại số lượng vàng vừa bán buổi sáng thì có một thanh niên dựng xe máy trước cửa rồi cầm túi xách bước vào tiệm.

Khi lại gần tủ kính, đối tượng bất ngờ rút cây búa để sẵn trong túi xách ra đe dọa và đập bể mặt kính tủ nữ trang, đồng thời lấy nhiều vòng vàng cho vào túi rồi ra ngoài lên xe tẩu thoát theo hướng Long An đi TPHCM.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ ./.