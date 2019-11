Truy bắt đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng tại Long An

Công an huyện Thủ Thừa đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng Kim Hồng ở ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.



Sự việc xảy ra bất ngờ khiến chủ tiệm vàng Kim Hồng không kịp trở tay

Thông tin ban đầu, lúc 14h chiều 25/11, một đối tượng bịt khẩu trang đã xông vào tiệm vàng Kim Hồng, nằm trên Quốc lộ 1A gần khu vực Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, khống chế những người có mặt tại đây sau đó đập vỡ tủ kính, cướp một số lượng lớn trang sức rồi tháo chạy.



Khai báo với cơ quan công an, ông Huỳnh Văn Hồng, chủ tiệm vàng Kim Hồng cho hay, thời điểm trên, ông cùng vợ và nhân viên đang kiểm kê lại số lượng vàng vừa bán buổi sáng thì có một thanh niên dựng xe máy trước cửa rồi cầm túi xách bước vào tiệm.

Tên cướp dùng búa đập tủ kính cướp nhiều trang sức rồi tháo chạy

Khi lại gần tủ kính, đối tượng bất ngờ rút cây búa để sẵn trong túi xách ra đe dọa và đập vỡ mặt kính tủ nữ trang, đồng thời lấy nhiều vòng vàng cho vào túi rồi ra ngoài lên xe tẩu thoát theo hướng Long An đi TPHCM.

Khoảng 30 chỉ vàng loại nữ trang 24K cùng nhiều vòng vàng 18K (chưa rõ số lượng cụ thể) đã bị đối tượng lấy đi.



Đến 16h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tiến hành trích xuất camera để điều tra truy bắt đối tượng./.