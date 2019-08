Bắt đối tượng trộm gần 600 triệu đồng của chị dâu

Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hoàng (31 tuổi), trú phòng 207 chung cư C2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Thanh Hoàng- con ruột bà S.

Trước đó, đầu tháng 3/2019, chị Nguyễn Thị Thanh Ph. (29 tuổi), trú chung cư Vịnh Mân Quang, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà gửi mẹ chồng là bà Phan Thị S. (53 tuổi), trú chung cư Vịnh Mân Quang cất giúp số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đến đầu tháng 8, chị Ph. kiểm tra lại thì phát hiện bị mất trộm gần 600 triệu đồng nên báo Công an.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Nại Hiên Đông tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua rà soát, Công an đã làm rõ đối tượng trộm cắp chính là Trần Thanh Hoàng, con ruột bà S.

Theo điều tra, vào ngày 21/3/2019, vợ chồng bà S. đi công việc nên nhờ Trần Thanh Hoàng đến giữ nhà. Đến 10h cùng ngày, Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của mẹ nên lục tìm và phát hiện trong thùng giấy đựng quần áo để ở góc phòng ngủ có số tiền lớn nên đã lấy 20 triệu.

Thấy không ai phát hiện, từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 7, Hoàng đã thực hiện 18 lần rút trộm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng./.