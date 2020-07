Bắt giam 2 phóng viên liên quan vụ tống tiền Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay (20/7) cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan tới vụ việc tống tiền Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn (trong đó có 2 phóng viên báo chí).

Đại tá Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (người đứng) - trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ ở trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa chiều 20/7.

Chiều ngày 20/7, tại buổi Họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người để điều tra, làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tại sản”.

"Đây là một vụ việc phức tạp, đến thời điểm này tôi khẳng định là CQCSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can, trong đó có 2 phóng viên báo, cả 2 làm ở báo Tài chính Doanh nghiệp, có địa chỉ ở 12B Lò Đúc Hà Nội"- Đại tá Trần Phú Hà cho hay.

Đáng chú ý, trong số 6 người liên quan có 2 phóng viên báo chí là P.V.A. (SN 1988) và L.D.T. (SN 1985), hiện đang là phóng viên của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Theo đại tá Trần Phú Hà, 2 phóng viên này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Cưỡng đoạt tài sản” hôm 7/7.

Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một nhóm đối tượng để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản”. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm đối tượng bị bắt giam được xác định là 4 nam giới đều ngụ tỉnh Thanh Hóa. Trong số này có 1 người từng công tác trong ngành công an (đã xuất ngũ), 1 người làm lao động tại Khu kinh tế Nghi Sơn và người còn lại làm nghề lái xe dịch vụ. Được biết, nhóm này có liên quan tới một đoạn clip được đăng trên mạng xã hội "tố" ông H.Đ.T., Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, nhận hối lộ./.