Bắt giam Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ trường trung cấp ở Yên Bái

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường Trung cấp Lục Yên, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.



Trường trung cấp Lục Yên nơi các đối tượng công tác

Theo Thượng tá Đào Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái (PC03), qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC03 đã phát hiện trường Trung cấp Lục Yên, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thanh, quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Do đó, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Ngọc Ánh, Hiệu trưởng; Nguyễn Duy Trọng, Kế toán và Trần Lan Anh, Thủ quỹ về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.



Qua điều tra ban đầu xác định, từ năm 2015 đến năm 2018, các bị can đã lập, tập hợp chứng chỉ thanh, quyết toán khống để rút kinh phí nhà nước cấp, với tổng số tiền trên 631 triệu đồng sử dụng trái quy định. Đến nay, các bị can đã tự nguyện nộp lại số tiền 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả.



Ngày 12/11, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nơi làm việc của các đối tượng và tạm giữ số tiền trên 257 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.