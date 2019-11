Bắt giữ 28 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Chiều nay (6/11), Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ, xử lý 28 đối tượng nam, nữ dương tính với ma túy.

Lực lượng Công an huyện Phú Vang kiểm tra quán karaoke phát hiện 28 đối tượng sử dụng ma túy.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 3/11, Công an huyện Phú Vang tiến hành kiểm tra đột xuất Karaoke Sơn Hà, xã Phú Thượng, giáp ranh với thành phố Huế, phát hiện 7 phòng hát karaoke đang hoạt động quá giờ quy định. Qua test nhanh, lực lượng Công an huyện Phú Vang phát hiện 28 nam, nữ dương tính với ma túy. Được biết, loại ma túy được các đối tượng sử dụng là ketamine và MDMA. Theo Công an huyện Phú Vang, các đối tượng này có tuổi đời từ 18 đến 28 tuổi, trú tại tỉnh ThừaThiên Huế và Quảng Trị. Hiện, Công an huyện Phú Vang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.