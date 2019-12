Bắt giữ đối tượng tàng trữ 60 kg pháo trong nhà để bán dần đến Tết

Ngày 9/12, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này bắt giữ đối tượng Trần Thị Hoài (SN 1986, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) có hành vi tàng trữ trái phép gần 60 kg pháo.



Đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 18h30 ngày 7/12, tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Thị Hoài đang có hành vi mua bán pháo với một nam thanh niên tại nhà riêng.



Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nam thanh niên nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 5 hộp pháo, có trọng lượng 9 kg.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoài, phát hiện, thu giữ 3 thùng xốp bên trong đựng 27 hộp pháo, có trọng lượng 48kg.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoài khai nhận, số pháo trên mua của một đối tượng ở xã Quang Lộc với số tiền 24 triệu đồng về cất giấu tại nhà khi ai có nhu cầu đem bán kiếm lời.



Hiện Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.